Articolo in aggiornamento

Ieri in Molise 423 contagi e 520 guarigioni. In ospedale 1 decesso, 1 ricovero e 1 dimissione

bollettino del 16.02.2022

DUE VITTIME IN INFETTIVE, DECESSI NO STOP DA 20 GIORNI

Da 20 giorni, nessuno escluso, in Molise si registrano vittime ‘Covid’. Nelle ultime ore ce ne sono state due, entrambe nel reparto di Malattie Infettive. Si tratta di un uomo di Sesto Campano di 62 anni e di una donna di Campomarino di 77. Il bollettino riporta 3 decessi ma in realtà della morte del 73enne (di Castelmauro) in Terapia Intensiva vi avevamo dato conto già ieri, sulla base di fonti ospedaliere. Con oggi il Molise arriva a 588 morti da inizio pandemia.

3 RICOVERI E 3 DIMISSIONI, I RICOVERATI COVID SCENDONO A 42

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 59.749 casi di contagio da Sars-Cov-2, per un tasso di positività quasi al 10.8% (ieri 10.2%). I morti sono stati 278, ieri erano 388. Ancora in calo le degenze ospedaliere: i pazienti in terapia intensiva sono 46 meno di ieri e quelli nei reparti ordinari 475 in meno.