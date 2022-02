15 febbraio – Muore 73enne in Rianimazione, stabili i ricoveri e scendono i contagiati

Ieri in Molise 2 decessi, 2 ricoveri e 3 dimissioni, oltre a 337 contagi e 851 guarigioni.

Il bollettino del 15/02/2022

MUORE UN PAZIENTE IN TERAPIA INTENSIVA

Il bollettino covid dell’azienda sanitaria regionale del Molise non riporta alcun nuovo decesso, tuttavia da fonti sanitarie si apprende che ha perso la vita nel reparto di terapia intensiva del Cardarelli un paziente non vaccinato di 73 anni. Il decesso odierno non è stato ancora confermato dalle autorità sanitarie verosimilmente perché la cartella clinica non è stata aggiornata per questioni di tempi. Primonumero.it l’ha appreso da fonti ospedaliere, avendone in seguito la conferma. Si tratta del 30esimo decesso in due settimane all’ospedale Cardarelli di Campobasso e la 586esima vittima dall’inizio della pandemia.

SITUAZIONE INVARIATA IN OSPEDALE

Buoni i dati per quanto riguarda la situazione ospedaliera, dato che sebbene ci sia stato il ricovero di una persona di Sesto Campano in malattie infettive, dallo stesso reparto è uscita una persona di Sant’Elia a Pianisi. Sono quindi 44 le persone ricoverate col covid al Cardarelli, di cui 4 in terapia intensiva, 26 in malattie infettive e 14 nel reparto anziano fragile.

SCENDE IL NUMERO DEI POSITIVI

Ci sono più guariti che nuovi positivi oggi nel bollettino odierno in Molise. Sono stati accertati 423 nuovi contagi, di cui 328 da tamponi antigenici e 95 dei tamponi molecolari. Per questi ultimi, che in totale sono stati 1.046, il tasso di positività è del 9,1%. Invece sono stati riscontrati 520 nuovi guariti e quindi gli attualmente positivi in regione scendono a 7.187.

I DATI NAZIONALI

Si registra anche oggi un consistente calo in Italia dei posti letto occupati sia nelle terapie Intensive (-54) che nei reparti ordinari (-448). Tuttavia resta alto il numero delle vittime che sono state 388. Con un tasso di positività del 10,2% si contano 70.852 nuovi positivi su 695.744 tamponi processati.