14 febbraio – 850 guariti e 3 dimessi. In ospedale anche 2 vittime e 2 ricoveri

Ieri in Molise 155 contagi e 60 guarigioni. In ospedale 1 decesso e 1 ricovero

ANCORA 2 DECESSI

Anche oggi si registrano 2 vittime Covid al Cardarelli. Si tratta di un uomo 74enne di Termoli, ricoverato nel reparto Anziano Fragile, e di una donna 84enne di fuori regione, precisamente di Vairano Patenora, assistita in Malattie Infettive. Si allunga la triste lista dei decessi, che in particolare da 18 giorni a questa parte in Molise non si ferma. 2 vittime oggi, 13 la settimana scorsa, 14 quella precedente. Già solo se si sommano questi decessi si arriva a circa 2 morti al giorno negli ultimi 15 giorni.

2 RICOVERI E 3 DIMISSIONI

Oggi nell’area medica Covid del Cardarelli si registrano 2 nuovi ricoveri (pazienti di Caserta e Isernia) e contestualmente 3 dimissioni (pazienti di Bojano, Campobasso e Monteroduni). In particolare nel reparto di Malattie Infettive i degenti sono scesi a 26, mentre nell’area Anziano Fragile i pazienti ammontano a 14. Restano 5 i ricoveri in Terapia Intensiva. Di questi complessivi 45 ricoverati (3 in meno rispetto a ieri), 21 non sono vaccinati e 1 è vaccinato con sola prima dose.

OGGI 337 CONTAGI MA BEN 851 GUARIGIONI

Il numero di attualmente positivi in Molise registra una decisa diminuzione per via dei tanti guariti delle ultime ore. 851 persone si sono negativizzate dal virus. Allo stesso tempo le nuove diagnosi accertate sono 337, emerse nella stragrande maggioranza da tamponi antigenici. A Campobasso ci sono stati 65 nuovi casi e 93 guarigioni, a Termoli 52 casi e 129 guarigioni, a Isernia 32 casi e e quasi il doppio di guarigioni. I positivi in Molise ora sono 7.284 (ieri 7.800 come da mappa sotto).

LA MAPPA DEI CONTAGI COMUNE PER COMUNE. SOLO 2 COVID FREE

La mappa redatta dall’Asrem sugli attualmente positivi comune per comune, aggiornata ai dati di ieri 13 febbraio, certifica l’ingresso di Castelverrino tra i centri molisani Covid-free, che si aggiunge al piccolo Provvidenti che lo è da almeno tre settimane. Per il resto i numeri assoluti calano. Campobasso ha ancora 1.349 casi attivi (in calo però dai 1.780 di una settimana fa) e Termoli 1.117 (da 1.126). Isernia, in discesa, ha 669 residenti contagiati (da 948) e gli altri paesi con numeri a tre cifre sono 12. Nello specifico Venafro (più di 300), Campomarino (più di 200), Larino, Montenero di Bisaccia, Agnone, Riccia, San Martino in Pensilis, Bojano, Santa Croce di Magliano, Guglionesi, Cercemaggiore, Ururi (tutti oltre 100). Appena sotto quota 100 Petacciato.

IL REPORT DELLA SETTIMANA SCORSA

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia registrati 28.630 nuovi casi di infezione, per un tasso di positività pari al 10%. I decessi sono stati 281 (ieri 191) e prosegue il calo dei posti letto Covid: rispetto a ieri sono 17 in meno quelli occupati nelle Terapie Intensive e 10 in meno quelli nei reparti ordinari.