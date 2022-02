13 febbraio – 82enne muore in Terapia Intensiva. Oggi 1 ricovero e 155 contagi

Ieri in Molise 377 contagi e 36 guarigioni. In ospedale 1 decesso, 5 ricoveri, 2 trasferimenti in Terapia Intensiva e 1 dimissione

bollettino del 13.02.2022

UN DECESSO IN RIANIMAZIONE E UN RICOVERO IN INFETTIVE

Una delle 6 persone ricoverate fino a ieri nel reparto di Terapia intensiva è morta nelle ultime ore: si tratta di un 82enne residente ad Albano Laziale. Si chiude con 13 decessi la seconda settimana di febbraio. Di questi 4 sono avvenuti nel reparto più critico, quello di Rianimazione appunto. In totale dall’inizio della pandemia ad oggi in Molise si sono registrate 573 vittime (nel computo anche alcune, non inserite nel conteggio Asrem, trasferite e decedute fuori regione).

C’è un nuovo ricovero nel reparto di Malattie Infettive, dove ora ci sono 28 degenti (e altri 15 sono nel reparto Anziani). La persona ricoverata è di Campomarino. Restano complessivamente 48 i ricoverati Covid.

155 CONTAGI, 34.999 DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA

Curiosità: con i 155 contagi odierni si arriva al totale di 34.999 dall’inizio della pandemia in Molise. Chiaramente il numero di tamponi odierni è inferiore al solito, come d’altronde si rileva ogni domenica. Le guarigioni sono oggi invece 60 (26.630 dall’inizio della pandemia) e pertanto il numero di attualmente positivi in tutta la regione arriva alla cifra tonda di 7.800.

INFOGRAFICA DI CONTAGI, GUARITI E DECESSI A FEBBRAIO IN MOLISE

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 51.959 casi di infezione per un tasso di positività dell’11.2%. I decessi sono stati 191, in calo rispetto ai giorni scorsi. Continua – per il 6° giorno consecutivo – la decompressione del sistema ospedaliero per i casi Covid: rispetto a ieri ci sono 33 posti letto occupati in meno in Terapia Intensiva e 250 in meno nei reparti ordinari.

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.