Ieri in Molise 2 decessi, 1 ricovero e 1 dimissione, 386 contagi e 338 guariti.

Il bollettino del 12 febbraio 2022

NON CE L’HA FATTA UN 81ENNE DI BOJANO

Non accenna ad avere fine la lunga scia di decessi della quarta ondata covid nella nostra regione. Purtroppo nelle ultime ore è morto nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso un 81enne di Bojano. Le vittime dall’inizio della pandemia sono giunte a quota 582 in Molise.

PRESSIONE IN AUMENTO SULLA TERAPIA INTENSIVA

Aumenta la pressione sui reparti covid dell’ospedale dedicato all’emergenza pandemica in atto. Oggi si registrano 5 nuovi ingressi in ospedale, 3 dei quali in malattie infettive (pazienti di Campomarino, Montagano e Ururi) e 2 persone di Campobasso che hanno avuto bisogno di un letto nel reparto anziano fragile covid.

Notizia forse più preoccupante è però quella delle trasferimento nel reparto di terapia intensiva di due persone, una di Castelmauro proveniente dal reparto anziano fragile e una di San Martino in Pensilis in arrivo da malattie infettive. Adesso quindi il reparto di rianimazione conta ben 6 degenti, mentre 27 sono in malattie infettive e 15 nella sezione anziano fragile per un totale di 48 pazienti covid. Nelle ultime ore si è registrata anche la dimissione da malattie infettive di una persona di Sesto Campano.

377 NUOVI CONTAGI

In risalita il numero delle persone attualmente positive in Molise. Oggi sono 377 i nuovi contagi, 303 dei quali da tamponi antigenici e 74 da tamponi molecolari. Per questi ultimi il tasso di positività è del 7,2% sul totale di 1.031 tamponi refertati dall’Azienda sanitaria regionale del Molise. In virtù dei 36 guariti, le persone che oggi hanno il covid in Molise sono 7.708.

I DATI NAZIONALI

In Italia oggi si registrano 269 decessi ma calano ancora i ricoverati sia in terapia intensiva (-43) che nei reparti ordinari (-514). I nuovi casi positivi sono stati 62.231 su 587.645 tamponi processati per un tasso di positività del 10,6%.