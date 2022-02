11 febbraio – 45 i ricoverati totali, oggi 2 decessi. Molise diventa giallo

Ieri in Molise 353 contagi e 405 guarigioni. In ospedale 3 decessi, 2 ricoveri e 1 dimissione

bollettino dell’11.02.2022

NEI REPARTI ORDINARI 1 INGRESSO, 1 USCITA E 2 VITTIME

Nelle ultime 24 ore sono morte due persone, entrambe ricoverate nel reparto Anziano Fragile: si tratta di un 76enne di Termoli e di una donna 98enne del capoluogo. Ieri erano spirate tre persone, tra i 63 e i 75 anni, nel reparto di Terapia Intensiva.

Un paziente anziano di Isernia invece è stato dimesso dall’ospedale, precisamente dal reparto per persone fragili positive al virus e di età avanzata, dove ora rimangono 13 degenti. In più ci sono 28 pazienti nel reparto di Malattie Infettive, uno in più di ieri perchè ha fatto il suo ingresso una persona di Sesto Campano.

45 I PAZIENTI RICOVERATI, SOGLIE IN CALO

In Terapia Intensiva da ieri ci sono 4 pazienti. Il tasso di occupazione sarebbe passato dunque, secondo i dati comunicati al Ministero della Salute e che si basano sul totale dei posti letto in Rianimazione, a 10.26, in ogni caso sopra la soglia critica del 10% anche se molto meno di ieri l’altro quando i ricoverati erano saliti a 6.

Nelle aree mediche invece (28 in Infettive + 13 nel reparto Anziani) il tasso di occupazione ora ammonta al 23.3% e anche in questo caso supera la soglia critica fissata al 15%.

OGGI 386 NUOVI CASI E 338 GUARIGIONI

Gli attualmente positivi in Molise aumentano lievemente rispetto a ieri perchè il numero di nuovi contagi torna ad essere superiore (anche se di poco) quello dei guariti: 386 il primo, 338 il secondo. 52 i positivi emersi dai 1.117 tamponi molecolari processati dall’Asrem, 334 le diagnosi appurate da laboratori privati e farmacie. In generale ci sono 61 casi in più a Termoli (dove ci sono però 42 guariti) e 56 a Campobasso (che però oggi ha 126 guariti in più). I positivi in regione ora sono 7.368.

MOLISE IN CONTROTENDENZA: DATI PEGGIORANO E PASSA IN ZONA GIALLA

I cambi di colore, che avverranno presumibilmente all’inizio della prossima settimana (quando entrerà in vigore una apposita ordinanza), riguardano due regioni: la Sicilia e il Molise. Entrambe passano in zona gialla ma l’Isola abbandonando l’arancione mentre la nostra regione abbandonando, dopo 8 mesi, il bianco. In realtà è un cambio poco più che simbolico.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia tasso di positività in calo di un punto percentuale e al 10.1% con 67.152 nuovi casi di contagio. Anche oggi gli attualmente positivi sono più di 60mila in meno del giorno precedente. I decessi odierni sono 334 (ieri 325) ma calano ulteriormente i posti letto occupati da pazienti Covid in ospedale: sono 530 meno di 24 ore fa, nel saldo tra ingressi e uscite, i ricoveri ordinari e sono 57 in meno quelli nelle Terapie Intensive. Le parole di Brusaferro: “Siamo in una fase di chiara decrescita continua”.

DA OGGI NIENTE OBBLIGO DI MASCHERINE ALL’APERTO, L’AUSPICIO DI CONFCOMMERCIO MOLISE