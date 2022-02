Ieri in Molise 430 contagi e 789 guarigioni. In ospedale 1 decesso, 1 ricovero e 2 dimissioni

ALTRE TRE VITTIME, TUTTE IN RIANIMAZIONE

Un bilancio che non accenna a diminuire, per ora, quello delle vittime che hanno contratto il Covid-19. In Molise nelle ultime 24 ore se ne sono registrate 3, tutte nel reparto più critico, quello di Terapia Intensiva. Tutte e tre non avevano più di 75 anni: non erano propriamente anziane anche se tutte con quadri clinici complessi. Si tratta in particolare di una donna di 73 anni di Isernia e di un uomo, sempre di Isernia, di 75 anni. A non farcela anche un paziente di 63 anni di Petacciato, ricoverato con urgenza nella notte e spirato poco dopo. I medici non hanno fatto neanche in tempo ad intubarlo.

bollettino del 10.02.2022

CALANO A 47 I RICOVERATI COVID: 2 INGRESSI E 1 DIMISSIONE

Cala complessivamente il numero di pazienti ricoverati nei vari reparti Covid del Cardarelli. Oltre alle 3 vittime in Intensiva, dove ora rimangono 4 pazienti assistiti, ce ne sono 27 in Malattie Infettive (dove nelle scorse ore è stato dimesso un degente di Campobasso) e 16 (in aumento dunque) nel reparto per Anziani, dove oggi sono stati ricoverati due nuovi pazienti, uno di Campobasso e uno di Castelmauro.

IN CALO I POSITIVI: ANCHE OGGI PIÙ GUARITI CHE CONTAGI

Anche oggi sono meno di ieri gli attualmente positivi in regione, merito del fatto che a fronte di 353 nuovi contagi ci sono 405 guarigioni. Le nuove diagnosi di infezione al Sars-Cov-2 (che arrivano da un migliaio di tamponi molecolari e da circa 1.800 antigenici) si concentrano soprattutto a Termoli (+61), Campobasso (+51). Molto più ‘staccata’ Isernia con 19 casi. Nella cittadina pentra infatti il virus da giorni sembra essere ‘in ritirata’ mentre nelle due principali città non è ancora così.

Numero alto – in senso assoluto – di negativizzazioni a Campobasso (122), Isernia (86) e Termoli (55). Gli attualmente positivi sono dunque 7.322.

I DATI NAZIONALI

Superata, con i 325 decessi delle ultime 24 ore, la soglia di 150mila vittima dall’inizio della pandemia nel nostro Paese. Oggi sono stati rilevati 75.861 casi per un tasso di positività stabile all’11.1%. Gli attualmente positivi continuano a calare: sono -61.351 rispetto a ieri. Prosegue inoltre la ‘decompressione’ sulle strutture sanitarie: i ricoveri sono 578 meno di ieri e le terapie intensive -28.