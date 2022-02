1 febbraio – Il virus fa altre 2 vittime, +4 ricoveri. Superati i 10mila positivi

Ieri in Molise registrati 5 decessi, 6 ricoveri e 1 dimissione, oltre a 377 contagi e 329 guarigioni.

ANCORA DUE VITTIME

Dopo i 5 decessi registrati ieri, l’azienda sanitaria regionale del Molise dà notizia oggi di altre due vittime nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli. Sono morti dopo aver contratto il Sars-Cov-2 un 63enne di Campobasso e una donna di 78 anni di Isernia. Il numero dei decessi dall’inizio della pandemia tocca quota 553 secondo il conto tenuto da primonumero.it.

I RICOVERATI CON COVID SONO 43

Cresce il numero delle persone ricoverate al Cardarelli col covid visto che oggi 4 persone, di Campobasso, Casacalenda, Isernia e Monteodorisio, paese della provincia di Chieti, sono stati ricoverati in ospedale. Sono 27 i degenti in malattie infettive, 13 pazienti del reparto anziano fragile covid e 3 quelli in terapia intensiva per un totale di 43 malati. Nello specifico i pazienti con covid sono 13 non vaccinati, una persona che ha fatto soltanto una dose di vaccino anti covid, 11 con doppia dose o monodose e 18 che hanno avuto tre dosi.

IL BOLLETTINO DEL 1 FEBBRAIO

ATTUALMENTE POSITIVI SOPRA QUOTA 10MILA

Sfonda il tetto dei 10.000 il numero degli attualmente positivi in Molise, visto che oggi sono stati registrati 526 contagi, 121 dei quali da tamponi molecolari e 405 da tamponi antigenici. I tamponi molecolari processati sono stati 1.555 è il tasso di positività è del 7,8%. Coi 341 guariti odierni, superate le 20mila guarigioni dall’inizio della pandemia (20.120) nella nostra regione.

I DATI NAZIONALI

In calo oggi 1 febbraio i posti letto occupati nelle Terapie Intensive in Italia (-35) e nei reparti ordinari (-40=. Ancora alto il numero dei morti: ben 427. Il tasso di positività è del 10,7% per effetto di 133.142 nuovi contagi su 1.246.987 tamponi refertati.