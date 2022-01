Campobasso

Violento scontro sulla Tangenziale, auto impatta contro un tir e si ribalta

La conducente della vettura è stata prontamente trasportata in ospedale dove sono in corso gli accertamenti dopo lo scontro con un autoarticolato per cause in corso di accertamenti. La strada è stata chiusa al traffico per le operazioni di messa in sicurezza e per consentire i rilievi di rito che consentiranno di ricostruire la dinamica dell'impatto.