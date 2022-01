É stato affisso lungo la cancellata dell’Arsarp di via Vico a pochi passi dal luogo dell’omicidio, uno striscione per chiedere giustizia per Cristiano Micatrotta.

“Giustizia per Cristian” il messaggio firmato da coloro – tanti – che erano particolarmente legati al giovane geometra di Campobasso. persona sempre solare, gioiosa, sorridente, e con la passione per il calcio che amava tanto dagli spalti (seguiva i rossoblu) quanto in campo dove giocava tra i pali del Limosano.

E infatti oltre allo striscione che lancia un messaggio sì sintetico ma efficiente ed efficace, ci sono anche le sciarpe dei compagni di curva. Quelle con i colori della squadra della città che sono lì a rammentare quanto tifose fosse Cristian. Quanto amasse Campobasso e quel pallone che ha portato i rossoblu in serie C.

Cristiano Micatrotta è stato ucciso con il fendente di un coltello la notte tra il 24 e il 25 dicembre. Intervenuto ero difendere l’amico che era stato colpito dallo stesso coltello ad un braccio, è stato raggiunto mortale al collo che gli ha reciso la carotide. In carcere per omicidio volontario è finito Giovanni De Vivo, che quella doveva incontrare l’amico di Cristian. Le indagini sul delitto sono ancora in corso e sono appena entrate nel pieno della fase scientifica con gli esami dei Ris sui reperti prelevati la notte dell’omicidio.