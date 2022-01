Anche in Molise i ragazzini che hanno ricevuto il vaccino da 120 giorni possono prenotare il richiamo, la cosiddetta dose booster. L’azienda sanitaria regionale ha comunicato di aver implementato la piattaforma regionale per consentire le adesioni anche a questa fascia d’età. Dopo l’autorizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco, il Ministero della Salute ha emesso una circolare specifica lo scorso 5 gennaio per ampliare la platea di immunizzati con terza dose e per contrastare la diffusione della variante Omicron. Immunizzazione che diventa ancora più importante anche per il rientro in classe in sicurezza (in alcuni comuni molisani l’attività didattica si sta svolgendo a distanza).

“Dallo scorso 10 gennaio – comunica il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano – il portale Regione Molise dedicato alle vaccinazioni anti Covid-19 (http://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/) consente la prenotazione della terza dose (dose booster) per le persone dai 12 anni in su che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 120 giorni, con possibilità in autonomia di scelta della data, orario e sede di somministrazione”.

Il tempo di somministrazione del richiamo è passato da 5 a 4 mesi dalla fine del ciclo primario di immunizzazione dopo un’altra circolare del Ministero della Salute, quella dello scorso 24 dicembre.

Oltre a rinnovare l’invito a vaccinarsi, Asrem ricorda che sulla stessa piattaforma regionale si può prenotare la prima dose per la fascia di età dai 5 agli 11 anni con possibilità di scelta in autonomia del centro vaccinale, della data e dell’orario. L’azienda ricorda che “è stata ampliata l’offerta vaccinale specifica per questa fascia di età esposta nel dettaglio sulla piattaforma”. Possono inoltre prenotarsi tutti coloro che non hanno ricevuto la prima iniezione sempre con la possibilità di scegliere il centro vaccinale, la data e l’orario.

Infine si possono riprogrammare la seconda e la terza dose nel caso in cui sia stato cancellato l’appuntamento già fissato. Si potrà dunque definire il nuovo per ricevere l’iniezione.