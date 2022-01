Sarà possibile connettersi gratuitamente a Internet all’interno del parco ‘De Filippo’ di Campobasso, l’area verde del quartiere San Giovanni che è un luogo di ritrovo per gli abitanti del quartiere, soprattutto per i più giovani e per i genitori che accompagnano i bambini al parco giochi.

A loro disposizione ci sarà un servizio in più: il Comune di Campobasso infatti ha ottenuto i finanziamenti concessi nell’ambito del progetto europeo “Wifi4EU” promosso dall’Unione Europea per le realizzazione di hotspot wi-fi gratuiti negli spazi pubblici. “Il Parco ‘De Filippo’ è stato individuato quale luogo idoneo”, annunciano dall’associazione Il nostro quartiere San Giovanni che è riuscita a rivitalizzare e a valorizzare l’area verde con eventi e iniziative. “Pertanto, a breve i frequentatori dell’area potranno usufruire anche di questo servizio”.

Il progetto ‘WiFi4EU’, si legge sul sito ufficiale https://digital-strategy.ec.europa.eu/it, è un’iniziativa che ha concesso buoni dal valore di 15mila euro per coprire i costi delle attrezzature e dell’installazione dei punti di accesso Wi-Fi a vantaggio di migliaia di comuni in tutta Europa. I beneficiari hanno scelto poi i “centri della vita pubblica” in cui installare gli hotspot WiFi4EU, che si troveranno in spazi pubblici al chiuso o all’aperto (municipi, centri sanitari, piazze, aree pedonali) dove mancano tali servizi.