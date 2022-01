Un olandese per i Lupi: l’attaccante Don Bolsius rinforza il Campobasso

Arriva dai Paesi Bassi il nuovo acquisto del Campobasso calcio, dopo la cessione di Giacomo Parigi al Picerno. Si tratta di Don Bolsius, attaccante classe 1998 proveniente dalla Fermana.

“L’accordo concluso dai Club – fa sapere la società rossoblù – prevede la cessione temporanea con diritto di opzione a favore del Campobasso e diritto di contro opzione a favore della Fermana. Don Bolsius ha trovato l’esordio in Italia, in serie C, in questa stagione, dove ha collezionato 13 presenze e un gol con la squadra marchigiana militante nel girone B di Lega Pro. Cresciuto nel settore giovanile del Den Bosch (Seconda Divisione Olandese) ha poi militato nella prima squadra del Club collezionando 30 presenze e cinque assist.

Esperienza anche al Kozakken Boys in Terza Divisione con un totale di 43 presenze, 5 gol e 4 assist. Don Bolsius è adesso a disposizione dello staff tecnico, pronto a lavorare con la squadra. A lui il nostro più caloroso benvenuto”.

Per i Lupi si tratta del secondo rinforzo nel mercato di gennaio dopo l’albanese Olger Merkaj arrivato dal Bari.