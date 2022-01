Un anno fa ci lasciava ‘Dino il Barese’: il ricordo di Donato Di Luzio

Esattamente un anno fa moriva Donato Di Luzio, conosciuto da tutti a Termoli come Dino il barese. Un anniversario particolare per la moglie Cristina e i figli Rossella e Daniele, che non hanno certo smesso di pensare all’amato caro.

Donato di Luzio è venuto a mancare alla fine di gennaio 2021 all’età di 68 anni, non prima di aver combattuto con tutte le sue forze e con il suo inconfondibile sorriso.

Anche Primonumero ricorda Donato Di Luzio con un pensiero speciale: per lungo tempo l’animatore del Circolo 78, storico locale in centro a Termoli dove ci si dava appuntamento nel periodo delle feste natalizie per la tombola, a lui il nostro giornale deve il suo nome. Il signor Donato, che fra le altre cose era un tifoso sfegatato del Napoli e spesso intratteneva le persone con racconti calcistici dettagliati, estraeva i numeri del tombolone e scandiva, in una maniera particolarissima e vivida nella memoria di tanti termolesi, “Il primo numero è 48, ripeto il primo numero è 48…”.

Un modo di fare, il suo, che suscitava sempre la giocosa ilarità dei presenti e che è diventato l’ispirazione per il nostro giornale. I fondatori infatti che all’epoca, negli anni a cavallo del Duemila, frequentavano assiduamente a Natale il Circolo 78, hanno deciso di chiamare la testata online Primonumero proprio in omaggio all’indelebile presentazione di Dino il Barese.

A un anno dalla sua scomparsa, un pensiero di ricordo per una persona cara alla città di Termoli tutta.