Tutti contro

di don Mario Colavita

Rileggendo alcuni passi dell’Antico Testamento veniamo a conoscenza delle difficoltà dei profeti nel farsi comprendere e accettare. È la storia, ad esempio, di Geremia nativo di Anatot, piccolo villaggio non poco lontano da Gerusalemme, che viene chiamato da Dio a predicare al popolo e al re in un momento di grande difficoltà: invasione e guerra.

Geremia è incaricato di profetizzare contro i re e i capi, i sacerdoti e il popolo del paese: si tratta delle autorità regali, politiche e religiose, che avrebbero dovuto guidare rettamente il popolo secondo i precetti del Signore. Sono però responsabili di aver abbandonato il Signore e di aver bruciato incensi alle divinità straniere (Ger 1,16).

Geremia richiama i poteri forti: il Signore, la Parola, l’osservanza della legge, viene imprigionato, ingiuriato, resiste e va avanti nonostante tutto.

Nella sua prima e breve omelia a Nazaret, Gesù cita il profeta Isaia, però omette il passo dove è scritto: “un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti” (Is 61,3).

Ora il giorno di vendetta per gli ebrei è interpretato come il giorno della cacciata dall’oppressore romano. Molti nella sinagoga si aspettavano una predicazione nazionalista, ma Gesù la evita quasi a significare che Lui non è venuto per questo, la sua è una storia diversa è la storia della salvezza di Dio per tutti i popoli.

Gesù stesso lo dice che la sua di azione, non è limitata a Nazaret ma è inviato altrove, a Cafarnao e a tutto il paese dei Giudei.

La vera ostilità nei confronti di Gesù e non volerlo accettare come Salvatore di tutti, come a dire tu devi agire solo qui, perché noi lo vogliamo e ne siamo convinti.

La vera incomprensione è quando non scendiamo a fondo di noi stessi, rimanere in superfice ci confonde e ci rende rigidi in una visione di parte di Dio.

Gesù è rifiutato nella predicazione di una salvezza estesa a tutti, a poco valgono le parole evocando Elia ed Eliseo, quelli di Nazaret non capiscono più il linguaggio di una salvezza che non è esclusiva tantomeno nazionalista.

Per comprendere le parole di Gesù c’è bisogno di massima apertura e disponibilità. Per un credente la cosa necessaria ad accogliere la Parola che oggi si adempie è e rimane la Carità, l’Amore. Lo dice bene san Paolo in quel celeberrimo capitolo 13 della lettera ai Corinzi quando fa l’elogio della carità: “La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà” (1Cor 13,8).