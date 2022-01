Trovato senza vita in una B&b, probabile infarto per 51enne molisano

Un malore improvviso, presumibilmente un infarto che non gli ha lasciato scampo. Sarebbe questa la causa della morte di un uomo di 51 anni residente a Isernia che alloggiava in un Bed and breakfast di Termoli per motivi di lavoro nella cittadina adriatica. Questa mattina la scoperta da parte del personale della struttura ricettiva, sollecitata dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con il loro caro. Quando è stata aperta la porta della stanza l’uomo giaceva senza vita. Inutili i soccorsi del 118, chiamato sul posto insieme con i carabinieri di Termoli che hanno avvertito l’Autorità giudiziaria. La salma è stata trasferita all’obitorio del San Timoteo.