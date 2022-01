Il segretario regionale Fismu Molise, Federazione Italiana sindacale dei medici uniti, con una lettera aperta invita i pazienti non vaccinati a utilizzare gli ambulatori dei medici di famiglia solo per reali necessità. “Questa tornata epidemica – dice il dottor Ernesto La Vecchia – sta mettendo a dura prova il sistema sanitario molisano, già in affanno, e gli ambulatori dei medici di famiglia, pur continuando a lavorare alacremente, finiscono per non riuscire a dare tutte le risposte telefoniche per la mole di chiamata in arrivo”. Fismu chiede di usare il telefono “solo se strettamente necessario” e invita alla vaccinazione tutti i reticenti.

Il sindacato invita tutti, vaccinati e non vaccinati, a usare il telefono per le urgenze e a dotarsi di pazienza se si trova occupata la linea, cosa che in un momento in cui ci sono oltre 2100 positivi in tutta la regione è decisamente un caso frequente. “A causa della massima diffusione del virus – dice ancora il dottor La Vecchia – si invitano i pazienti che non hanno ancora fatto il vaccino (i quali nella stessa lettera vengono invitati a immunizzarsi il prima possibile, ndr) all’uso degli ambulatori solo per reali necessità”.

Fismu, che ha deciso di inviare una sorta di vademecum di comportamento secondo le norme emesse dal Governo, chiede di rispettare le misure di sicurezza nel momento in cui, per casi di reale necessità, si va a fare una visita dai medici di famiglia. “Fidatevi di quanto viene consigliato dai medici abbandonando le lezioni magistrali degli amici di Facebook o del pianerottolo” conclude La Vecchia, ricordando che a gennaio è ancora possibile fare la vaccinazione antinfluenzale.