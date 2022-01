Trenitalia, attiva conciliazione extragiudiziale anche per ritardi e disagi del trasporto regionale

La cosiddetta Conciliazione Paritetica per i passeggeri del trasporto Trenitalia è stata estesa in Molise dal 1° gennaio anche al trasporto regionale. Dopo le Frecce e gli Intercity dunque è attivo uno strumento di risoluzione delle piccole controversie in maniera più rapida e gratuita senza ricorrere alla giustizia ordinaria. L’ufficio territoriale di Ferrovie dello Stato Basilicata e Molise informa che per presentare le domande basta compilare il webform presente sul sito trenitalia.com.

La conciliazione paritetica è una procedura di risoluzione alternativa che si prefigge di “accrescere la qualità generale del servizio, anche nel post viaggio, offrendo una soluzione semplice e alternativa ai tempi lunghi della giustizia ordinaria” in merito alle eventuali controversie tra Trenitalia e i passeggeri. I passeggeri possono avvalersi di questo strumento qualora una risposta sia ritenuta non soddisfacente in relazione a ritardi e disagi vari, ma anche qualora non abbiano ricevuto alcuna risposta da Trenitalia entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo. Il confronto tra Trenitalia e il mondo dei consumatori sulpunto era iniziato a dicembre 2019 e si era concluso il 23 marzo 2021 con la sottoscrizione del protocollo d’Intesa tra Trenitalia e 18 associazioni di consumatori.