Per i soli motivi di salute e di studio, l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori è possibile con il Green pass base (e non rafforzato, quello che si ottiene con vaccinazione o guarigione) fino al 10 febbraio. Lo prevede l‘Ordinanza del Ministero della Salute, adottata su proposta del Ministero dei Trasporti.

Pochi giorni fa vi avevamo parlato giustappunto del caso Tremiti dove – stando alle dichiarazioni del sindaco – sarebbero pochissimi, “2 o 3 e tutti di mezza età”, i no vax per cui si apriva un problema legato al non poter salpare su traghetto alcuno stante l’imposizione del Super Green Pass. Era attesa una decisione a riguardo da parte del Governo ed è arrivata: prevede che per spostarsi per motivi legati al trasporto scolastico o a quello per motivi di salute non sarà necessario essere in possesso della Super certificazione verde che, ricordiamo, chi non è vaccinato o non guarito da meno di 6 mesi non può avere. Bisognerà però indossare le mascherine Ffp2.

Chiara la ratio del provvedimento ministeriale, che non può certo limitare il diritto alla salute (così come quello all’Istruzione) di chicchessia, compresi i cittadini contrari alla vaccinazione. Discorso diverso per il trasporto pubblico che non ha alla base queste esigenze primarie, e per cui è stato introdotto l’obbligo di Super Green Pass (su treni, autobus, traghetti, aerei ecc).