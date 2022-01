MARTEDI’ 25 Tempo stabile sul Molise in questo martedì: dopo un avvio di settimana con la neve e il gelo torna il bel tempo grazie a una rimonta anticiclonica che riporta il sole ma non il caldo. L’impulso artico giunto dai Balcani è responsabile ancora delle basse temperature e di una parziale instabilità sulla costa e il Basso Molise dove durante la notte i cieli saranno coperti. Nessun fenomeno associato e spazi soleggiati durante il giorno ovunque.

MERCOLEDI’ 26 Una giornata dai cieli sereni in cui avremo anche una piccola risalita dei valori termici. Se il sole sarà prevalente durante il giorno qualche nuvola in più la vedremo in serata e durante la notte in cui le foschie saranno piuttosto spesse riducendo sensibilmente la visibilità