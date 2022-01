Scatteranno da lunedì prossimo 10 gennaio le prime novità relative al nuovo servizio di trasporto pubblico urbano che è stato aggiudicato alla società Gtm, vale a dire la stessa compagnia di proprietà della famiglia Larivera che l’ha avuto in gestione negli ultimi anni a Termoli.

Ma stavolta si tratta di un accordo ventennale sulla base di una finanza di progetto per la quale la Gtm, oltre ad avere in gestione il trasporto pubblico in città, dovrà realizzare anche diverse opere pubbliche, le più importanti delle quali riguardano la gestione del parco comunale ‘Girolamo La Penna’ ma che verranno illustrate soltanto in futuro. Fra queste dovrebbe rientrare la copertura della piscina in ristrutturazione.

“Nel corso del tempo è previsto l’adeguamento del parco macchine, lo sviluppo della zona del parco comunale, biglietterie elettroniche da dislocare sul territorio e altre migliorie che saranno illustrate con l’avanzare del project” si legge in una nota del Comune.

Alla conferenza stampa di presentazione, stamane in sala consiliare, erano presenti l’assessore comunale ai Trasporti Vincenzo Ferrazzano, oltre a Sandro De Rosa, responsabile GTM, e Cinzia Maciariello direttore amministrativo GTM.

Verranno incrementati i km annui coperti dalle circolari che arriveranno con maggiore frequenza anche nei quartieri periferici della città. Nei prossimi mesi dovrebbero essere realizzate anche due importanti opere pubbliche, una rotatoria su via Martiri della Resistenza all’altezza dell’attuale Terminal Autobus e soprattutto un nuovo Terminal Autobus automatizzato dove oggi sorge la stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi.

Il project financing è stato aggiudicato alla Gtm dopo che era stato inizialmente appannaggio della società milanese Air Pullman, ma per effetto del diritto di prelazione la società termolese ha pareggiato l’offerta ottenendo quindi l’appalto da oltre 7,6 milioni di euro.

L’assessore Ferrazzano ha detto che “in base a quanto prevede il nuovo project financing ci sarà un incremento di circa 60mila km annui, vale a dire che si passerà dagli attuali 640mila km a un totale di poco superiore ai 700mila Km annui”. In particolare le circolari toccheranno zone periferiche “come via dei Pruni e via delle Tamerici e arriveranno più spesso a Colle della torre. Inoltre ci saranno più corse dirette per l’ospedale”.

Questo il dettaglio fornito in conferenza stampa: “La Gtm, di comune accordo con l’amministrazione comunale, ha pensato di andare incontro agli utenti delle periferie, a più ampia densità di popolazione, costretti a volte a lunghe percorrenze per raggiungere il centro e l’ospedale San Timoteo. In particolare alla n.1 è stata aggiunta una coda per raggiungere in minor tempo l’ospedale San Timoteo dal quartiere Porticone così per il centro e il terminal di Piazza Garibaldi.

Stesso discorso per la 1/ che compie in percorso al contrario, anche per questa tratta ci sarà una coda del servizio alle ore 15. La n.3, tragitto Difesa Grande-centro, è stata inserita anche Via dei Pruni. Alla linea 4 invece che percorre Via delle Acacie è stata inserita una coda per Via delle Tamerici.

Così per Colle della Torre al momento fornita con passaggi molto lunghi per raggiungere il centro. Il percorso è stato invertito e consentirà di arrivare in centro in dieci minuti. Inoltre, sarà aggiunta anche una ulteriore corsa mattutina. Il nuovo project prevede inoltre l’entrata a regime delle navette per il mare”.

Previsto anche un rinnovo del parco mezzi con 18 autobus che andranno a migliorare l’attuale disponibilità anche se l’assessore ha precisato che “si attende di capire se verranno girati al Comune di Termoli tramite la Regione grazie ai fondi nazionali oppure si troverà una soluzione diversa. Le tariffe resteranno invariate”.

Il Comune aggiunge che “attualmente in città sono state istituite 10 linee che percorrono dalle 10 alle 22 corse secondo l’esigenza delle zone che vengono servite e sono in dotazione circa 25 autobus. I nuovi servizi saranno anche pubblicizzati con nuove iniziative da parte della Gtm.

In base al project saranno anche sostituite le pensiline delle fermate e saranno messi a disposizione nuovi mezzi elettrici per le zone del centro della città. Il tutto da realizzarsi in un massimo di dieci anni anche se la maggior parte delle iniziative saranno portate a termine nel breve volgere rispetto alla durata di quanto previsto”.