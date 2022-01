Termoli, il calendario dello spazzamento stradale e l’invito a rispettare il divieto di sosta

La Rieco Sud comunica il nuovo calendario dello spazzamento programmato delle strade della città, per mezzo meccanico e manuale, stabilito in accordo con il Settore Ambiente del Comune di Termoli.

Lunedì (dalle 07.30 alle 09.30): via Dante, piazza Bega, corso Umberto I, corso Nazionale, via Cesare Battisti, corso F.lli Brigida, via Roma.

Martedì (dalle 07.30 alle 09.30): via Mario Milano, via XXIV Maggio, via Amedeo di Savoia, via XX Settembre (primo tratto).

Mercoledì (dalle 07.30 alle 09.30): via IV Novembre, via Gioberti, via Duca degli Abruzzi, via Oliviero, via D’Ovidio, via Cannarsa, via XX Settembre (secondo tratto).

Giovedì (dalle 07.30 alle 09.30): c.so V. Emanuele III, via Cuoco, via Cairoli, via Pepe, via del Croix, via Belvedere, via Frentana.

Venerdì: via Sannitica, piazza S. Antonio, via Diaz, via Mazzini, via Adriatica.

Lo spazzamento programmato garantisce pulizia e decoro urbano ed evita l’accumulo di terra e piccoli rifiuti che possono ostruire il deflusso delle acque in caso di pioggia. Ultimamente, però, il servizio di spazzamento meccanizzato subisce delle significative limitazioni a causa della continuativa presenza di auto parcheggiate senza rispettare il divieto di sosta indicato dai giorni/orari prestabiliti attraverso l’apposita cartellonistica collocata nelle strade/piazze interessate da tale attività.

Si richiede pertanto una collaborazione di tutti i cittadini a non parcheggiare le auto nelle suddette vie per permettere agli operatori ecologici di effettuare una pulizia completa del manto stradale e dei marciapiedi.