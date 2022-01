Terapia antivirale contro il covid, ecco a chi è destinata in Molise

Il farmaco Monlupiravir va somministrato entro 5 giorni dalla comparsa dei sintomi del Covid ai pazienti adulti non ospedalizzati con malattia lieve-moderata e con un quadro clinico che può costituire un fattore di rischio per lo sviluppo di covid-19 in forma più grave.

Invece entro 7 giorni è possibile il trattamento con Remdesivir. Anche in questo caso i pazienti devono avere sintomi lievi-moderati, non ospedalizzati e che presentano una serie di fattori di rischio come patologie oncologiche o oncoematologiche, obesità, malattie cardiovascolari gravi (scompenso cardiaco, malattia coronarica cardiomiopatia, diabete mellito non compensato ad esempio).

Sono alcune delle indicazioni contenute nel documento di indirizzo dell’Azienda sanitaria regionale per l’impiego della terapia antivirale con le pillole della Merck, autorizzate di recente dalle autorità sanitarie nazionali e distribuite nella nostra regione una decina di giorni fa. Monlupiravir e Remdesivir insomma sono due nomi che abbiamo imparato a conoscere da pochissimo tempo e ampliano le possibilità di cura.

Lo scorso 4 gennaio ad annunciare l’impiego della pillola antivirale era stato lo stesso direttore generale Oreste Florenzano: “L’Asrem ampia la possibilità di combattere il virus fuori dagli ospedali”.

Nel documento di indirizzo per l’impiego della terapia nel provvedimento pubblicato ieri (11 gennaio) i vertici della Asrem conferiscono ai medici di medicina generale, ai medici delle Usca e ai medici che entrano in contatto con pazienti Covid di individuare i degenti sintomatici positivi candidabili alla terapia con gli antivirali. Quindi il documento definisce le modalità e i percorsi organizzativi necessari ad intercettare avviare tempestivamente i pazienti candidabili al trattamento con tali farmaci.

IL DOCUMENTO DELL’ASREM