MARTEDI’ 11 E’ ancora molto instabile il tempo al centro sud dove insistono anche per oggi piogge e nevicate. La situazione, però, è in lieve miglioramento non solo dal punto di vista termico, ma anche per un contesto che tra oggi e domani tenderà a tornare più stabile. In questo martedì avremo ulteriori precipitazioni a carattere nevoso ma solamente in montagna: in alto Molise e a Frosolone continueranno ad accumularsi svariati centimetri di neve per gran parte della giornata mentre il resto del Molise centrale sarà interessato per lo più da piogge irregolari. Più asciutta resta la costa e il basso Molise dove si alterneranno residui soleggiamenti a deboli piogge. Durante la notte avremo cieli molto coperti che al risveglio di mercoledì dovrebbero riportare quasi l’intera regione sotto i fiocchi e anche sotto le medie stagionali per quanto riguarda i vari termici. Dovrebbe essere la coda di questa irruzione artica prima di un ritorno al bel tempo sotto la spinta dell’anticiclone a metà settimana.