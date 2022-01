Tamponi rapidi in auto agli studenti di Guglionesi, buona l’adesione

Buona l’adesione questa mattina 14 gennaio alla giornata di test rapidi volontari e gratuiti fatti direttamente in auto e riservati agli studenti di Guglionesi in vista del sempre più probabile rientro in classe lunedì prossimo 17 gennaio.

Una lunga coda di auto è presente su Largo Garibaldi, la villa comunale di Guglionesi, appositamente chiusa con ordinanza dal sindaco Mario Bellotti per consentire lo svolgimento dei tamponi sulla popolazione studentesca che frequenta gli istituti scolastici di ogni ordine e grado in paese.

Sarà con ogni probabilità l’esito dei tamponi a orientare la decisione di Bellotti, ma come detto il rientro a scuola in presenza è molto probabile. Le operazioni di oggi si stanno svolgendo con ordine e in tempi molto rapidi grazie al lavoro prezioso dei volontari della protezione civile e della Croce Rossa.

Un ulteriore screening, in questo caso aperto a tutti, è in programma lunedì prossimo 17 gennaio.