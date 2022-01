Operazione a tappeto nei giorni scorsi da parte dei carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Campobasso, finalizzata a verificare la corretta applicazione delle norme in materia di tamponi molecolari e antigenici che rilevano la presenza del coronavirus.

I controlli dei militari dell’Arma avrebbero scoperto situazioni irregolari in un poliambulatorio della costa molisana, dove sarebbero stati scoperti centinaia di tamponi rapidi spacciati per molecolari, venduti al triplo del prezzo (calmierato) che si paga in farmacia. Non ci sono conferme ufficiali in tal senso, ma la notizia trova supporto negli ambienti delle cliniche private e degli ambulatori che in questo periodo di enorme richiesta di test per scoprire infezioni da Sars Cov 2 stanno lavorando non-stop, con guadagni alle stelle.

Il titolare della struttura rischia una denuncia penale qualora gli accertamenti specifici dovessero confermare i sospetti iniziali. Intanto sono state sequestrate diverse confezioni di test diagnostici per ulteriori verifiche.

Sono in corso accertamenti più approfonditi anche in Regione, per stabilire le autorizzazioni e la tipologia di test che le cliniche possono effettuare nonché il costo delle operazioni di tracciamento. Non è escluso che al termine di questa fase il Nas possa procedere anche a una denuncia per violazione dell’articolo193 del testo unico delle leggi sanitarie.

I carabinieri, che hanno passato al setaccio laboratori, ambulatori e farmacie nell’ambito dei controlli sul business e la sicurezza del contact-tracing, stanno accertando se la struttura medica in questione possiede la specifica autorizzazione della Regione per svolgere il lavoro di accertamento diagnostico.