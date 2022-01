Tamponi di massa agli studenti di Campobasso, ecco come prenotarsi

Sarà necessario esibire l’apposita richiesta per effettuare il tampone nell’ambito della due giorni di screening di massa organizzato dal Comune di Campobasso per il rientro in classe. In pratica, bisognerà munirsi della documentazione da scaricare sulla home page del sito web del Comune di Campobasso (https://www.comune.campobasso.it/), compilarla e poi consegnarla al drive-in allestito alla Cittadella dell’Economia.

Domani sarà la prima delle due giornate della campagna che prevede test antigenici (tamponi rapidi) che consentiranno di rilevare eventuali positività tra gli alunni delle scuole dell’infanzia ed elementari del capoluogo. La campagna si svolge anche domenica su base volontaria e gratuita.

Si comincia alle 8.30 di domani con gli studenti della Jovine e del convitto Mario Pagano di Campobasso. Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 sarà la volta dell’infanzia e della primaria della Petrone. Domenica 16 gennaio dalle 8.30 alle 13.30 effettueranno i tamponi gli alunni della Montini e della Colozza, nel pomeriggio (14.30-17.30) quelli della ‘Enrico d’Ovidio’.

L’attività di screening – ricordano dal Comune – avrà il supporto e il coordinamento della Croce Rossa Italiana. Si accede dallo stesso ingresso del centro vaccinale allestito nella Cittadella dell’Economia, in contrada Selvapiana a Campobasso. L’ingresso della postazione per i tamponi, accuratamente segnalata, è alla sinistra del centro fieristico.

“Per le scuole paritarie dell’infanzia e primaria presenti in città – riferiscono dal Municipio – si è provveduto a contattare direttamente i responsabili delle singole scuole che informeranno le famiglie su quando potranno recarsi, nel fine settimana, con i loro figli presso la postazione drive-in”.