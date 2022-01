Avrebbe meritato di più dell’ottavo posto come sancito dalla giuria di ‘Tali e Quali’, il programma condotto da Carlo Conti e andato in onda ieri sera (sabato 15 gennaio) su Rai Uno. La cantante molisana Vittoria Iannacone, che ha imitato Noemi interpretando ‘Sono solo parole’, è piaciuta al pubblico in studio (che le ha tributato una standing ovation) e ai giudici del programma. Elogi all’artista originaria di Torella del Sannio sono stati espressi da Loretta Goggi, l’attrice e cantante considerata la prima imitatrice donna del nostro Paese. Vittoria è piaciuta anche a Cristiano Malgioglio (il più terribile dei quattro giurati), Giorgio Panariello e a Massimo Lopez che ieri sera vestiva i panni di Maurizio Costanzo.

Emozionante la performance della Iannacone, che fra l’altro era alle prese con un brano per niente semplice e con le imitazioni di una delle voci più particolari dell’attuale panorama artistico musicale italiano. “Non è stato facile e l’emozione era davvero tanta”, riconosce anche lei in un post su Facebook. Ha ancora l’adrenalina dopo “questa puntata meravigliosa appena terminata, con grandi artisti”, sottolinea ancora. “Grazie per il vostro sostegno e la vostra vicinanza”.

In queste ore la 33enne cantante molisana è stata subissata dall’affetto del pubblico, molisano e non solo. Chi la conosceva e ha fatto il tifo per lei ieri sera guardando da casa la puntata di ‘Tali e quali’ ha potuto esprimere parole di orgoglio e incoraggiamento a proseguire la sua carriera. Telefonate, messaggi sul telefono o sui social: gli elogi per l’artista molisani sono stati tantissimi.

Chi invece conosceva la Iannacone ha potuto scoprirne e apprezzarne il talento proprio grazie alla trasmissione di Carlo Conti. E, al di là dell’ottavo posto, anche quest’ultimo è un aspetto non secondario per la giovane artista che grazie al programma di Rai Uno ha avuto un ottimo trampolino di lancio. Purtroppo il suo percorso nel programma si è concluso ieri sera: passa alla fase successiva solo il primo classificato che ieri sera è stato l’imitatore di Renato Zero, ossia Daniele Quartapelle.

Per chi si fosse perso la puntata e volesse rivedere l’esibizione di Vittoria Iannacone può farlo qui: https://www.raiplay.it/video/2022/01/Tali-e-quali—Puntata-del-15012022-9d4c8587-8541-494a-bb53-e520bf51dc08.html.