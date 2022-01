È stato trovato dopo poco più di una settimana il tabellone pubblicitario della scuola calcio Difesa Grande di Termoli che era sparito dal campo sportivo qualche giorno prima di Capodanno. Ma la cosa incredibile è che il cartellone è stato recuperato all’interno del campo sportivo di un’altra società termolese, la Polisportiva San Pietro e Paolo che svolge anch’essa attività di scuola calcio.

Ad accorgersi del tabellone ieri 7 gennaio sono stati i dirigenti della Polisportiva San Pietro che hanno chiamato il presidente del Difesa Grande dopo il ritrovamento del tabellone danneggiato.

Proprio il presidente del Difesa Grande, Nunzio Cucoro, chiarisce subito il suo pensiero. “Sono assolutamente sicuro che la società del San Pietro non c’entri nulla. La responsabilità non è chiaramente la loro, ma di qualche mente contorta che ha fatto questo gesto per ragioni insensate. Non capisco quale possa essere l’obiettivo”.

Cucoro è convinto che non sia opera di ragazzini. “Non avrebbero potuto, il tabellone era posto in alto. È stato sicuramente un adulto. Devo pensare a qualcuno che per qualche motivo prova a metterci contro”.

Si è trattato infatti di un atto vandalico con motivazioni difficili da comprendere. Il tabellone in bachelita che riporta la scritta e il simbolo del Difesa Grande è stato smontato dal suo telaio e spaccato in due per poi essere depositato da qualcuno all’interno del campo sportivo di via Biferno. Ora è stato riportato nell’impianto di via degli Abeti.