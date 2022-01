La ministra per il Sud Mara Carfagna ha assicurato che la superstrada Termoli-San Vittore si farà. Lo ha detto in un’intervista rilasciata dal Messaggero che oggi viene ripresa dalla Regione Molise, ma dello stesso progetto aveva parlato anche a Campobasso, in occasione della sua visita all’Unimol per l’inaugurazione dell’anno accademico.

“La quattro corsie San Vittore-Termoli si farà. Lo aveva già annunciato il presidente Toma, nel corso della conferenza stampa di fine anno, parlando dei 120 milioni di euro per gli studi preliminari e la progettazione. La conferma è venuta dalla ministra Carfagna che, in un’intervista al quotidiano “Il Messaggero”, ha menzionato esplicitamente la San Vittore-Termoli in relazione al Piano di investimento riguardante l’infrastrutturazione viaria del Centro-Sud”.

Siamo al momento all’ennesimo annuncio di una vicenda che si trascina da almeno 20 anni, tra progetti di superstrada, poi autostrada, poi accantonata e infine tornata d’attualità col Piano di ripresa e resilienza, dal quale dovrebbero arrivare i fondi per realizzare un’arteria quanto mai importante per la viabilità molisana e più in generale del centrosud, dato che sarebbe in grado di collegare il versante adriatico con l’entroterra proprio dove si incrociano i confini regionali di Lazio, Campania e Molise, velocizzando moltissimo i collegamenti con Roma.

Va rimarcato però che i tempi potrebbero essere molto lunghi, considerando che siamo ancora alla fase degli studi e della progettazione.

“Abbiamo avuto un’ulteriore dimostrazione – afferma il presidente Toma – di quanto siamo riusciti ad ottenere dopo il lavoro di confronto che ci ha visto impegnati, in questi mesi, con la ministra Carfagna, il ministro Giovannini, lo stesso premier Draghi. Finalmente, siamo venuti a capo di una situazione che si trascinava da oltre dieci anni e che, per scelte politiche pregresse, si era insabbiata. Siamo solo all’inizio di un lungo percorso. Continueremo a seguire la questione in tutte le sue fasi, affinché il Molise possa avere un’opera fondamentale e strategica per il suo sviluppo”.