Con l’introduzione del Green pass rafforzato anche sui mezzi pubblici come i traghetti, da lunedì prossimo 10 gennaio i residenti non vaccinati di alcune isole minori italiane rischiano di non poter lasciare le rispettive isole. È il caso di pochissimi No Vax residenti alle isole Tremiti.

Il fatto è stato messo in evidenza dall’Anci, l’associazione nazionale comuni isole minori, che chiede al Governo di intervenire con una deroga “per non creare cittadini di Serie A e di Serie B”.

Nell’arcipelago dell’Adriatico, luogo ispiratore di Lucio Dalla, l’Istat certifica circa 450 abitanti. Secondo il sindaco Antonio Fentini “i residenti non vaccinati sono due o tre. Sono persone di mezz’età”.

Ma mentre diversi esponenti delle varie isole raggruppate nell’Ancim hanno chiesto al Governo di trovare una soluzione pur non sostenendo le posizioni di chi non vuole vaccinarsi, Fentini ha preferito non unirsi a chi chiede modifiche al Decreto.

“Non credo che bisogna cambiare le regole perché c’è qualcuno che non vuole vaccinarsi” dice il sindaco. Il problema principale potrebbe verificarsi nel caso in cui queste persone abbiano necessità di spostarsi per motivi urgenti. In quel caso, stando così le regole, dovrebbero provvedere a spostarsi con mezzi propri.

Alle Diomedee, che ogni anno viene raggiunto da migliaia di visitatori in partenza dal porto di Termoli, la vaccinazione è stata realizzata direttamente sulle isole e più del 99% dei residenti è quindi immunizzato. “Abbiamo tutti la terza dose, ci prepariamo per la quarta” scherza il sindaco. Dopo qualche caso di contagio registrato anche nelle scorse settimane e dovuto a turisti arrivati proprio da Termoli, adesso le Tremiti sono Covid free, mentre mezza Italia fa i conti con l’ondata Omicron.

I problemi più attuali restano quelli legati al trasporto. “Purtroppo durante le festività natalizie più di una volta la motonave non è partita. Abbiamo chiesto al ministro di intervenire perché capisco quando c’è mare mosso, ma anche nei giorni di bel tempo spesso il traghetto non parte”. Da Roma dovrebbero arrivare risposte a breve.