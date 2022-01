Stop e rinvii nel calcio, dalla C ai tornei regionali. Il Molise resiste: “Proseguiamo”

La Lega Pro ha deciso di posticipare il rientro in campo di una settimana: non si giocherà come da (vecchio) calendario il 9 gennaio ma il 16. Il motivo è naturalmente legato alla crescita esponenziale dei contagi, anche tra i calciatori. In serie D si potrebbe decidere a breve qualcosa di simile, anche se per il momento si resiste. Mentre molti comitati regionali della Figc hanno stoppato da subito le attività agonistiche dalla Promozione in giù, tornei giovanili compresi.

Il Molise ha detto che “si procede con la continuazione di tutti i campionati come programmato”, si legge nella nota ufficiale del presidente Piero Di Cristinzi. Il Comitato Regionale Molise “registra pochissimi rinvii di gare esclusivamente nei campionati di Prima e Seconda Categoria, Allievi e Giovanissimi regionali, unitamente ad alcuni rinvii nelle varie competizioni di Coppa – spiegano dal Cr Molise –. Si è deciso di definire un nuovo incontro domani, 5 gennaio, per un aggiornamento della situazione e per eventuali ed ulteriori determinazioni”.

Naturalmente, le raccomandazioni di seguire le regole anti-covid vengono ribadite. Bisogna dire che in molte regioni non ci si è pensato troppo su, decidendo per lo stop momentaneo e per il recupero (al massimo) delle gare non disputate.

Dalla Sicilia alle Marche, dalla Campania all’Abruzzo passando per Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Basilicata. Qui si giocherà soltanto in Eccellenza, anche se già stanno sorgendo i primi dubbi. Da noi si continua, almeno per il momento e sperando che i contagi non dilaghino anche tra i tesserati delle tante società dilettantistiche nostrane.

Intanto, il Campobasso è al lavoro con tutti gli effettivi. L’esito dei tamponi eseguiti in questi giorni ha dato esito negativo. L’intero gruppo squadra può quindi continuare ad allenarsi sul campo di Vinchiaturo.