Pian piano stanno per vedere la luce anche i lavori per portare lo stadio alla capienza di 14mila spettatori. Il Comune di Campobasso ha infatti appena appaltato i lavori per l’installazione dei tornelli e per l’impiantistica generale. Si tratta di interventi molto importanti per i quali saranno utilizzati rispettivamente 162mila e 102mila euro per un importo complessivo di 264mila euro (iva compresa).

Ricordiamo che la somma totale è di 700mila. La restante parte servirà ai lavori edili e all’installazione dei seggiolini.

Nello specifico, per quanto riguarda i tornelli elettromeccanici per il controllo accessi allo stadio è stata individuata la ditta ‘Skidata Srl’ di Bolzano che ha formulato l’offerta migliore per la fornitura e posa in opera. Sui lavori di impiantistica, invece, la ditta appaltatrice è la Fursol di Campobasso che provvederà a fornire e porre in opera impianti tecnologici, cablaggi, videosorveglianza e gruppo elettrogeno.

I varchi di accesso del pubblico sono sette e tutti saranno dotati di doppi tornelli in acciaio zincato, corredati di sistema elettronico di verifica di regolarità del titolo di accesso: gli operatori saranno dotati di metal detector portatili.

I dettagli degli spettatori a lavori terminati per portare la capienza a 14mila spettatori. Curva Nord secondo anello 2306 spettatori, Curva Nord primo anello 1361, Tribuna coperta secondo anello 923, Tribuna coperta primo anello 1568 (compresi 40 stalli per portatori di handicap su sedie a rotelle), Tribuna scoperta Monforte (distinti) secondo anello 3980, Tribuna scoperta Monforte (distinti) primo anello 1568, Curva sud primo anello (ospiti) 655, Curva sud primo anello (locali) 617, Tribuna laterale sud 520, Tribuna laterale nord 520.