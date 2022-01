La squadra mobile di Campobasso ha arrestato un uomo di 31 anni di Campobasso, già noto alle forze dell’ordine per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto sarebbe avvenuto sabato pomeriggio in via Fontanavecchia. Il blitz, la perquisizione con esito positivo e dunque la decisione della Procura del capoluogo di procedere con l’esecuzione della misura cautelare. L’uomo – che ha già precedenti di polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti – è stato pertanto portato negli uffici della questura di via Tiberio. Gli agenti del Capo della Squadra Mobile, Marco Graziano, dopo le formalità di rito hanno pertanto proceduto all’esecuzione del provvedimento.