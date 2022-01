Medici cercasi. L’azienda sanitaria del Molise ha messo a bando ieri 19 gennaio 6 concorsi a tempo indeterminato per coprire complessivamente 32 posti. Contestualmente sono stati banditi anche gli avvisi pubblici a tempo determinato per le stesse discipline dei concorsi e per i medesimi numeri di posti.

Discipline che sono: Medicina Interna, Gastroenterologia, Malattie Infettive, Oftamologia, Patologia Clinica e Pneumologia.

Nello specifico, per Medicina Interna si richiedono 12 posti e la relativa delibera è la 53 del 2022. Per Gastroenterologia i posti messi a bando sono 3 e la delibera è la n. 54. I posti per la disciplina Malattie infettive sono 2 (la delibera è la n. 55). Per Oftamologia sono 3 i posti disponibili (delibera n. 56) mentre 6 sono quelli richiesti per gli specializzati in Patologia Clinica (delibera n. 57) e altri 6 sono quelli per Pneumologia (delibera n. 58).

Come ormai tristemente noto, il problema del personale (specie medico) è in cima alla lista delle difficoltà che l’Asrem si trova ad affrontare. Continua dunque lo sforzo dell’Azienda sanitaria molisana che più e più volte ha dovuto fare i conti con zero domande di partecipazione a concorsi e avvisi pubblici banditi. “Continua l’attività di reclutamento da parte di Asrem – commenta il Direttore Generale Oreste Florenzano – e sento il dovere di ringraziare il personale amministrativo che, con quotidiano sforzo, lavora per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per garantire la copertura di importanti ed indispensabili ruoli professionali”.

L’azienda precisa che le istanze di partecipazione potranno essere inoltrate all’esito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (per quanto riguarda i concorsi a tempo indeterminato) e sul Bur Molise (per quanto concerne gli avvisi a tempo determinato).

La speranza è che stavolta possano trovarsi candidati medici che possano poi accettare l’incarico. Incarichi di cui la sanità molisana ha un estremo bisogno.