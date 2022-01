Sos Imprese Molise: “10 gennaio sia Giornata nazionale contro il racket e l’usura”

S.O.S Imprese Molise concorda con la proposta di Lino Busá, responsabile nazionale del “Centro Studi Temi per la Legalità” di S.O.S Imprese, in occasione del trentennale della sua fondazione. “Sosteniamo la proposta di istituire il 10 gennaio la giornata nazionale contro il racket e l’usura nel nostro Paese avanzata da Lino Busà, responsabile nazionale del “Centro studi Temi per la legalità”, organismo dell’associazione ‘Sos Impresa-rete per la legalità Aps’”.

Infatti il 10 gennaio del 1991 sul “Giornale di Sicilia”, venne pubblicata la “Lettera al caro estorsore” con la quale l’imprenditore palermitano Libero Grassi si rivolse a chi gli chiedeva il pizzo affermando “Io non vi pago”.

“Il 10 gennaio potrebbe essere la data giusta per istituire una ‘Giornata nazionale contro il racket e l’usura’ nel nostro Paese” scrive oggi Augusta Di Giorgi, vice presidente di S.O.S. Impresa Molise.