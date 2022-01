Sorpresa a Isernia: arriva Fabio Cannavaro in versione ciclista

Un campione del mondo alla Fontana Fraterna. Grande sorpresa ieri mattina a Isernia per chi ha avuto la fortuna di incontrare Fabio Cannavaro, il capitano della nazionale maschile italiana di calcio campione del mondo nel 2006. Cannavaro è giunto a Isernia ieri 23 gennaio in bici, sua grande passione da qualche tempo, tanto da aver percorso in una sola giornata anche la distanza che separa la sua Napoli da Roma, suscitando grande ammirazione sui social anche da parte dei suoi ex compagni di squadra.

Ieri un’uscita diversa per Cannavaro che con la sua bici ha raggiunto il capoluogo pentro dove è stato fotografato da diversi cittadini che l’hanno riconosciuto nonostante l’abbigliamento da vero ciclista fra la Fontana Fraterna e Piazza Celestino V. Negli scatti è inconfondibile il sorriso del Pallone d’oro 2006, attualmente allenatore con un passato recente di successi in Cina.

Le immagini di Cannavaro sono circolate sui social e sono state riprese fra gli altri dal noto gruppo ‘Calciocavallo’ che ha dato ulteriore risalto alla presenza nella nostra regione dell’ ex calciatore di Juventus e Real Madrid.

Per la pagina Facebook ‘Il Molise non esiste’, la presenza di Cannavaro in bici è invece una ulteriore dimostrazione delle potenzialità del Molise come meta privilegiata per chi ama il cicloturismo.