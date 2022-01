Per la gran parte degli italiani la soluzione ideale sarebbe la rielezione di Sergio Mattarella come Capo dello Stato o in alternativa il passaggio di Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale. Lo rivela un sondaggio pubblicato oggi da Quorum/Youtrend per Sky TG24.

Un sondaggio che ha dato risultati molto diversi rispetto all’indagine d’opinione proposta da primonumero.it nei giorni scorsi e che ha visto invece una prevalenza di preferenze a favore di Silvio Berlusconi. La rilevazione è stata lanciata dopo aver sentito oltre 100 ‘Grandi elettori’, vale a dire personaggi molisani (politici, imprenditori lavoratori, artisti e molto altro) che avevano espresso la loro opinione. In quel caso le risposte raggruppate come ‘Altro’ erano andate per la maggiore, mentre presi singolarmente i papabili al Quirinale, era stato l’attuale capo del Governo a vincere.

Quindi abbiamo dato spazi ai voti dei lettori. Sul nostro sito nell’arco di poco più di 4 giorni sono state assegnate 1.730 preferenze sul sondaggio che proponeva 9 diversi nomi più l’opzione ‘Altro’.

Silvio Berlusconi ha trionfato con 361 voti (21%) a suo favore, piazzandosi davanti a tutti gli altri. È stata proprio l’opzione ‘Altro’, che raggruppava tutti i nomi possibili e non compresi nella lista proposta, ad avere la seconda percentuale di preferenze pari al 14% (248 voti). A seguire l’attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella con 219 preferenze pari al 13%, quindi Mario Draghi che è arrivato al 10% con 179 preferenze.

Poi nell’ordine Liliana Segre, Marta Cartabia, Rosy Bindi, Elisabetta Alberti Casellati, Gianni Letta ed Emma Bonino. È chiaramente soltanto un rilevamento senza fini statistici per conoscere le opinioni dei lettori ma che mostra in tutta evidenza come le opinioni sul tema siano molto variegate.

Per tornare invece il sondaggio proposto da Quorum/Youtrend, addirittura due italiani su tre hanno dato la loro ipotetica preferenza a Sergio Mattarella (65,1%), mentre il 57,1% ha risposto Mario Draghi. Più staccati Paolo Gentiloni, Emma Bonino, Marta Cartabia e soltanto al sesto posto Silvio Berlusconi col 25,7%.