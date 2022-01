Solo 8 contagi su oltre 1200 tamponi: a Campobasso si rientra a scuola

Solo otto bambini positivi su oltre 1200 tamponi effettuati tra ieri e oggi alla Cittadella dell’Economia di Campobasso. A fornire i dati ufficiali sulla due giorni di screening che si è conclusa questa sera con gli alunni della ‘Enrico d’Ovidio’ è la stessa amministrazione comunale che ha deciso di far rientrare in classe gli studenti del capoluogo a cominciare da domani 17 gennaio dopo una settimana di dad.

“Dopo i soli 3 positivi riscontrati sabato 15 gennaio su ben 536 tamponi effettuati, anche oggi, domenica 16 gennaio, i numeri finali ottenuti e forniti dagli operatori della Croce Rossa Italiana, parlano di 670 tamponi effettuati a fronte dei quali i casi di positività riscontrati sono stati 5. In totale, nei due giorni di sabato 15 e domenica 16 gennaio, l’attività di screening voluta dal Comune di Campobasso per tutti gli alunni e le alunne delle scuole dell’infanzia e primarie della nostra città, parificate e paritarie incluse e condotta attraverso i tamponi antigenici su base volontaria e gratuita, ha riscontrato, in totale, 8 casi di positività su ben 1206 tamponi effettuati”.

La campagna ha coinvolto gli alunni e le alunne delle scuole dell’infanzia e delle primarie del capoluogo sottoposti a test antigenico nelle due postazioni della Croce Rossa allestite all’interno del perimetro della Cittadella dell’Economia.

I risultati dei tamponi sono confortanti anche se genitori e bambini che hanno partecipato allo screening hanno dovuto sopportare in molti casi lunghe attese.

L’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale era indirizzata su base volontaria e gratuita a tutti gli alunni e le alunne delle scuole dell’infanzia e primarie della nostra città, parificate e paritarie incluse.

“I test, che hanno avuto un riscontro rilevante in termini di adesioni in entrambe le giornate, sono stati svolti con il supporto e il coordinamento della Croce Rossa Italiana – riferiscono ancora dal Municipio – e hanno consegnato dei dati definitivi sicuramente confortati per quello che sarà il ritorno alle attività didattiche in presenza a Campobasso, previsto per lunedì 17 gennaio”.