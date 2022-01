Smarrito da Capodanno, qualcuno lo riconosce?

Questo simpaticissimo cane gironzolava nei giorni scorsi in via Elba, nei pressi della pizzeria La Gioconda a Termoli. “Ieri pomeriggio si è presentato a casa mia questo bel cane, mansueto e timido, evidentemente spaventato dai botti. Purtroppo, pur essendo dotato di collare, non ha microchip, quindi non si può individuare il legittimo proprietario”. Da ieri dunque è ‘ospite’ nel giardino di una signora che vive in quella zona.

Il legittimo proprietario lo riconosce? Nel caso contattare la redazione di Primonumero alla mail info@primonumero.it o su whatsapp al numero 3427494794, di modo da essere messi in contatto con la persona che attualmente custodisce il cagnolino.