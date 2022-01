Servizio civile universale: 7 posti per 4 diversi progetti a Termoli

Sono 7 i volontari richiesti per i progetti di Servizio Civile Universale del comune di Termoli, per cui bisogna presentare apposita domanda entro il 26 gennaio (ore 14).

Nel dettaglio: 3 operatori volontari saranno individuati per il progetto Russel, sul sostegno scolastico e l’animazione culturale dei minori del Molise; 2 operatori saranno impiegati nel progetto Superabili, sul tema dell’assistenza domiciliare e residenziale ai disabili in Molise (2022); 1 operatore volontario di servizio civile digitale per il progetto La banda larga dell’inclusione, che prevede le realizzazione di un servizio di “facilitazione digitale” attraverso la un’attività di “educazione digitale” in favore di minori e anziani del Molise; 1 operatore volontario di servizio civile digitale per il progetto Passeggiate digitali, sull’attivazione di “punti di assistenza digitale” in piccole realtà comunali del Mezzogiorno.

Per la presentazione delle domande, gli aspiranti volontari dovranno collegarsi sulla piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it e indirizzare la domanda direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo Doc. Principale -una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

I cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al momento della presentazione della domanda On-Line devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.

Inoltre, si ricorda che le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 gennaio 2022. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande.

Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Il giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa.

In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino alle ore 14:00 del giorno 25 gennaio 2022, giorno precedente a quello di scadenza del presente bando. La guida per la compilazione della domanda di partecipazione è disponibile sui siti web www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it

Per maggiori informazioni, si può consultare il sito www.anpeas.it , in cui sono presenti le Schede relative ai progetti di Servizio Civile Universale e di Servizio Civile Digitale, oltre ogni tipo di informazione relativa al Bando di Selezione.