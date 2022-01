Servizio civile, disponibile 4 posti con Scuola e Lavoro a Termoli

È stato pubblicato il bando per poter partecipare al Servizio Civile Universale. Sono disponibili 4 posti presso Scuola e Lavoro, Ente di Formazione accreditato presso la Regione Molise con sede a Termoli.

Da diversi anni l’Ente accoglie giovani tra i 18 e i 29 anni che vogliono svolgere il loro servizio civile in ambito segretariale o in assistenza alla didattica. È già possibile candidarsi online, la scadenza per presentare le domande è il 26 gennaio alle ore 14.00. Si tratta di un percorso di un anno in cui fare esperienza con varie attività ed essere inseriti in una realtà professionale presente sul territorio da diversi anni. La Rete Servizio Civile raggruppa 39 enti sparsi in 7 regioni italiane con l’obiettivo di fornire occasioni di formazione professionale e personale ai giovani.

Si tratta di un’esperienza formativa e professionale che consente ai ragazzi di misurare le proprie attitudini, “è stata un’esperienza molto positiva, ha superato le mie aspettative sorprendendomi” ci ha raccontato Lorenzo (23 anni) che ha svolto il suo servizio civile presso Scuola e Lavoro nel 2019 e oggi sta svolgendo un tirocinio presso l’Ente. Tutte le informazioni su come presentare la propria candidatura sono state pubblicate sulla pagina Facebook Scuola e Lavoro.

Le domande vanno presentate attraverso il sito domandaonline.serviziocivile.it accedendo tramite SPID, è possibile trovare il progetto di Scuola e Lavoro selezionando la regione Molise e poi inserendo la denominazione del progetto “Studiare insieme funziona!” promosso da Galdus Società Cooperativa.