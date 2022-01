Diverse le segnalazioni arrivate sia da Termoli che da Campobasso, le due cittadine principali del Molise dove le lezioni si stanno svolgendo con didattica a distanza, come previsto dalle ordinanze dei sindaci.

Secondo quanto si apprende l’operatore telefonico Vodafone è in tilt da stamane e solo dopo le 11 i problemi sono stati gradualmente risolti: ma questo blocco ha comportato un forte disservizio per le famiglie. Gran parte degli utenti agganciati alla rete Vodafone è rimasta infatti completamente off-line sia per quanto riguarda le chiamate che per quanto concerne la rete internet.

Segnalazioni sono arrivate anche dalle Università del Molise e dalla sede di Termoli dove il collegamento internet è stato praticamente impossibile.

L’operatore telefonico è down (come si dice in questi casi) in diverse parti d’Italia. Tra le posizioni più segnalate Pescara, L’Aquila, Montesilvano e Chieti, Campobasso e Baranello, e poi Roma, Milano, Bologna. Dopo una mattinata di caos, ribadiamo, il graduale ripristino della normalità.