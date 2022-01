Le lezioni in dad vanno prorogate almeno fino al 24 gennaio. A pensarla così è il consigliere comunale della Lega Alessandro Pascale che contesta la scelta del sindaco Roberto Gravina di sospendere l’attività didattica in presenza fino al 15 gennaio. L’esponente dell’opposizione definisce “ampiamente condivisibile” la decisione del primo cittadino del capoluogo. “Però – commenta Pascale – a mio avviso, considerando che il picco della variante Omicron è previsto nelle prossime settimane, occorreva prendere una decisione con un margine temporale maggiore.

Chiudere una settimana, infatti, non risolve il problema del dilagare dei contagi e nemmeno aiuta le famiglie, che non possono organizzarsi come dovrebbero con l’incognita del rientro o meno in presenza il 17 gennaio. I dirigenti scolastici avevano già chiesto al Governo la didattica a distanza almeno fino al 24 gennaio. Un più lungo periodo, infatti, permetterebbe una migliore organizzazione sia da parte dei docenti che delle famiglie. Una settimana di dad, tra l’altro, è un periodo troppo breve in relazione all’espandersi del contagio”.

Quindi il consigliere leghista invita il sindaco a rivedere la sua posizione: “Auspico che il sindaco Gravina prenda in esame l’ipotesi di dare qualche certezza alle famiglie sulla proroga o meno della DAD e non arrivare al prossimo venerdì per prendere una nuova decisione”.