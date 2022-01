Articolo in aggiornamento

Si moltiplicano in queste ore gli screening con tamponi rapidi da fare agli studenti e al personale scolastico prima del rientro in classe che resta programmato per lunedì 10 gennaio.

Quasi tutti i comuni prevedono di realizzarli durante il prossimo fine settimana.

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI

A San Giacomo degli Schiavoni appuntamento sabato 8 gennaio, dalle 9 alle 13, al centro sociale comunale per uno screening di tutta la popolazione scolastica del paese e non solo di chi frequenta il plesso sangiacomese.

Sul sito del Comune si potranno scaricare i modelli per consentire ai ragazzi (dal micro nido alle superiori) di essere sottoposti a tampone con l’autorizzazione del genitore o del tutore. I moduli saranno posti anche all’ingresso del palazzo comunale. È fondamentale recarsi presso il centro sociale già muniti di modulo compilato, così da evitare perdite di tempo, ma soprattutto inutili e nocivi assembramenti. Un grazie anticipato alla Misericordia di Termoli e alla dottoressa Paola Abrugiati per la preziosa collaborazione”.

PETACCIATO

A Petacciato l’Amministrazione comunale ha attivato uno screening su base volontaria e del tutto gratuita rivolto alla popolazione scolastica (alunni, insegnanti e personale ATA) che frequentano le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. I tamponi saranno eseguiti

in modalità drive-through nel parcheggio davanti alla scuola in Via Tremiti venerdì 7 gennaio dalle 14 alle 19.

Per la partecipazione allo screening occorre munirsi e presentarsi con il modulo già compilato, scaricabile dal sito o dalla pagina Facebook del Comune.

VENAFRO

L’Amministrazione Comunale sta organizzando uno screening anti Covid-19 per il mondo della scuola con tamponi antigenici per tutti gli alunni e il personale delle scuole di Venafro (Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado). I dettagli si conosceranno a breve.

MACCHIAGODENA

A Macchiagodena il sindaco Felice Ciccone ha deciso uno screening in accordo con la Dirigente Scolastica e sentita l’Associazione di Protezione Civile “Pietro Lalli”. Quindi tamponi gratuiti e volontari per tutti gli scolari dalla materna alle medie.

Appuntamento all’ambulatorio del dottor Antonino Paolino in Via Aldo Moro dalle ore 14.30 di sabato 8 gennaio. “Per evitare assembramenti – scrive il sindaco – sarà nostra cura chiamare singolarmente i genitori dei ragazzi per comunicare l’orario in cui dovranno presentarsi per effettuare il tampone. Ringraziamo il dottor Antonino Paolino, il suo staff e la farmacia Dell’Omo di Macchiagodena per la collaborazione”.

