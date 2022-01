Screening scuole, a Campobasso positivi tre tamponi su 536 eseguiti

In una nota, il Comune di Campobasso annunica che nella giornata di oggi sono stati eseguiti nell’ambito dello screening pèer le scuole, 536 tamponi di cui tre con esito positivo.

“Sono andati avanti per tutta la giornata di oggi, sabato 15 gennaio, le attività di screening con effettuazione di test-antigenici, in modalità drive-in, voluti dall’Amministrazione comunale di Campobasso – si legge – e indirizzati, su base volontaria e gratuita, a tutti gli alunni e le alunne delle scuole dell’infanzia e primarie della nostra città, parificate e paritarie incluse, secondo uno specifico calendario. I test vengono svolti con il supporto e il coordinamento della Croce Rossa Italiana, presso una postazione dedicata posta a Campobasso, in adiacenza alla Cittadella dell’economia”.

E si spiega che “In mattinata, come da programma, sono stati effettuati i tamponi per gli alunni e le alunne delle scuole dell’infanzia e primaria dell’Istituto Jovine e del Convitto Nazionale Mario Pagano, mentre, nel pomeriggio, è toccato agli alunni e alle alunne dell’Istituto “Igino Petrone”. Anche se è di qualche ora fa la segnalazione di decine di famiglie rispedite indietro senza alcuna alternativa.