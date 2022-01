Alta l’adesione allo screening epidemiologico gratuito per gli studenti termolesi voluto dall’amministrazione comunale per verificare l’incidenza da Covid-19 tra la popolazione scolastica della città.

I volontari della Misericordia hanno processato nella giornata odierna 1100 tamponi rapidi di cui 18 sono risultati positivi.

Nella giornata di ieri, inoltre, si era anche provveduto ad eseguire uno screening per i dipendenti del Comune e tutti i tamponi rapidi sono risultati negativi.

Foto 3 di 3





Da lunedì riaprono tutte le scuole di ogni ordine e grado con la raccomandazione di rispettare i dettami sanciti per contenere il contagio da Covid-19.

Fondamentale in questa fase sarà il rispetto delle regole per poter riprendere le consuete attività didattiche.

Foto 2 di 2



Alla Misericordia vanno i più sentiti ringraziamenti per essersi messa nuovamente a disposizione in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo.