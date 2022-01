Scontro nel pomeriggio odierno fra un’auto della polizia e un’utilitaria in contrada Macchie, a Campobasso, all’incrocio con via Facchinetti. La causa dell’incidente sarebbe dovuta ad una precedenza non rispettata, tuttavia sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri intervenuti su richiesta.

Le persone rimaste coinvolte nell’incidente non avrebbero subito gravi conseguenze. I due agenti della Volante sono stati portati in pronto soccorso dal 118 solo in via precauzionale: uno, di 43 anni, è stato trasferito in ospedale in codice 2 per un trauma cranico. Meno gravi le condizioni del secondo poliziotto, di 45 anni, portato al Cardarelli in codice verde.

Il traffico ha subito qualche rallentamento. Sul posto anche i vigili del fuoco.