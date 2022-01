Restano tre gli operatori sanitari positivi al covid tra Anestesia e Rianimazione del San Timoteo e blocco operatorio. Lo stop ai ricoveri per il momento è scongiurato, anche se da ieri si sta procedendo solo con le urgenze per carenza di personale ospedaliero, insufficiente a garantire anche la normale amministrazione e cioè gli interventi programmati.

I tamponi molecolari fatti su tutto il personale in servizio, dei quali i risultati sono arrivati nella giornata odierna, hanno dato tutti esito negativo.

Non ci sono altri medici né altri infermieri che hanno contratto il virus e che quindi dovranno restare a casa in isolamento come prevedono le disposizioni nazionali. Al momento sono fuori dal servizio in ospedale Il primario Giuseppe Germele, il responsabile di sala operatoria e una infermiera.

Previsti tamponi fino a domenica ogni giorno alle ore 12 all’ingresso dell’ospedale per tutto il personale di sala operatoria e di rianimazione su specifica disposizione del direttore sanitario regionale Evelina Gollo. Anche i medici che non sono di turno in quella fascia oraria dovranno presentarsi per sottoporsi al test.