San Martino, screening agli alunni prima del rientro in classe

Si moltiplicano le iniziative di screening agli alunni in varie località molisane in vista della probabile riapertura in presenza delle scuole.

Sabato 15 gennaio, dalle ore 15, l’Amministrazione Comunale e la direzione scolastica di San Martino in Pensilis hanno programmato uno screening gratuito e su base volontaria per i ragazzi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di San Martino in Pensilis presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di I grado, in Via Fratelli Fusco.

Per evitare assembramenti, il Comune chiede che un solo genitore accompagni i propri figli rispettando i seguenti orari:

INFANZIA:

2A+2B ORE 15:00

2C+2D ORE 15:20

2E ORE 15:40

PRIMARIA:

1A+1B ORE 16:00

2A+2B ORE 16:15

3A+3B ORE 16:30

4A+4B ORE 16:45

5A+5B ORE 17:00

SECONDARIA:

1A+1B ORE 17:15

2A+2B ORE 17:30

3A+3B ORE 17:45.